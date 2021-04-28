Gaziantep'te elektrikli fırının içinde 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te elektrikli fırının içinde 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te elektrikli fırının içinde 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te elektrikli fırının içinde 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te elektrikli fırının içinde 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması neticesinde bir yolcu otobüsünden inen şüpheliyi yol kenarında yakaladı.

Zanlının yanındaki elektrikli fırını arayan ekipler, 6 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Baskında uyuşturucu ile birlikte 8. kattan atlayan genç, oracıkta can verdi
Baskında uyuşturucu ile birlikte 8. kattan atlayan genç, oracıkta can verdi
Kirli işlerine küçük kız çocuğunu alet eden uyuşturucu çetesi çökertildi
Kirli işlerine küçük kız çocuğunu alet eden uyuşturucu çetesi çökertildi
Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş
Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Burak Sergen Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Fatih Terim Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziantep'te elektrikli fırının içinde 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:13:34. #1.16#

title