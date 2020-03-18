Gaziantep'te elektrikli bisikletle minibüs çarpıştı: 2 ölü
Gaziantep'te elektrikli bisikletle minibüsün çapışması sonucu 2 kişi öldü.
18.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:22
Gaziantep'te elektrikli bisikletle minibüsün çapışması sonucu 2 kişi öldü.
Fıras Alarud'un (34) kullandığı elektrikli bisiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada, Alarud ile elektrikli bisiklette bulunan arkadaşı Cuma Yasin ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Alarud ve Yasin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA