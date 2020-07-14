Gaziantep'te elektrikli bisikletin aküsünü çalan şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te elektrikli bisikletin aküsünü çalan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te elektrikli bisikletin aküsünü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te elektrikli bisikletin aküsünü çalan şüpheli tutuklandı
14.07.2020 23:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 23:24

Gaziantep'te elektrikli bisikletin aküsünü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesi'nde bir apartmanın içerisinde bulunan elektrikli bisikletin aküsünü çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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