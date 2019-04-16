Gaziantep'te Elektrikli Bisiklet Hırsızları Tutuklandı

Gaziantep'te elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde 3 elektrikli bisikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, zanlıların A.C.S. ve A.K. olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, şüphelileri ikametlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin, bir apartman ve iş yeri ile sokakta bulunan elektrikli bisikletleri alarak uzaklaşması görülüyor.

Kaynak: AA