Gaziantep'te elektrikli battaniyesi yanan yaşlı adam öldü
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Gaziantep'te elektrikli battaniyesi yanan yaşlı adam öldü

01.02.2021 21:49 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:52
Gaziantep'te elektrikli battaniyesi yanan yaşlı adam öldü

Gaziantep'te kullandığı elektrikli battaniyesi yanan yaşlı adam, dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Gaziantep'te kullandığı elektrikli battaniyesi yanan yaşlı adam, dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan 95 yaşındaki Hasan Yavuz kullandığı elektrikli battaniyede küçük çaplı yangın çıktı.

Dumanı fark eden komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan zehirlendiği değerlendirilen yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin arından Yavuz'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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