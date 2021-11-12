Gaziantep'te elektrik telinin kopması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kopan elektrik telinin su birikintisine teması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kopan elektrik telinin su birikintisine teması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu.
Güllühöyük Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvancılık yapan Sinan Ç'ye ait 7 büyükbaş hayvan, merada otladıktan sonra su içtikleri dereye yöneldi.
Elektrik direğinden kopan telin deredeki suyla temas etmesi nedeniyle 7 hayvan akıma kapıldı.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından telef olan hayvanlar gömüldü.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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