Gaziantep'te elektrik telinin kopması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te elektrik telinin kopması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te elektrik telinin kopması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kopan elektrik telinin su birikintisine teması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kopan elektrik telinin su birikintisine teması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Güllühöyük Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvancılık yapan Sinan Ç'ye ait 7 büyükbaş hayvan, merada otladıktan sonra su içtikleri dereye yöneldi.

Elektrik direğinden kopan telin deredeki suyla temas etmesi nedeniyle 7 hayvan akıma kapıldı.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından telef olan hayvanlar gömüldü.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title