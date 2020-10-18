Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi öldü

18.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:04
Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yer fıstığı hasadı yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yer fıstığı hasadı yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'den ilçeye bağlı Elbistanhöyüğü Mahallesi'ne yer fıstığı hasadı yapmak için gelen Erhan Taşar (48), çalıştığı sırada patos makinesiyle yüksek gerilim hattı kablolarının bulunduğu bölgeden geçerken elektrik akımına kapıldı.

112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Taşar, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Taşar'ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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