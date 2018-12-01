Gaziantep'te Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü
Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Elektrik arızası nedeniyle Şahinbey ilçesine bağlı Küçük Kızılhisar Mahallesi'ndeki trafoyu kontrole giden görevliler, Halil Kartal'ı yerde hareketsiz buldu.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki çocuk babası Kartal'ın elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kartal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kartal'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.