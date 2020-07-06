Gaziantep'te elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Yeşilköy Mahallesi'nde taziye evi inşaatında çalışan Mahmud el Sati (22), taşıdığı demir parçasının elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İşçilerin yardımıyla elektrik akımından kurtarılan Sati ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından özel hastaneye götürülen Sati, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Mahmud el Sati'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA