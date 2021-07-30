Gaziantep'te, el freni çekilmeyen otomobilin çarptığı kadın öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te, el freni çekilmeyen otomobilin çarptığı kadın öldü

Gaziantep'te, el freni çekilmeyen otomobilin çarptığı kadın öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, Hüsne Kaplan'a (72), sürücüsünün el frenini çekmediği otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, Hüsne Kaplan'a (72), sürücüsünün el frenini çekmediği otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sahibinin el frenini çekmeden bıraktığı otomobil, hareket ederek yokuştan inmeye başladı. Bu sırada markete giden Hüsne Kaplan, aniden üzerine gelen aracın altında kalarak ağır yaralandı. Durumu gören mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na getirilen Kaplan'ın cenazesi yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.Hüsne Kaplan'ın ölümüne sebep olan otomobil sahibinin ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.


Gaziantep'te, el freni çekilmeyen otomobilin çarptığı kadın öldü
Gaziantep'te, el freni çekilmeyen otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı
Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafı harekete geçirdi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla çektiler
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafı harekete geçirdi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla çektiler
Balkondan çevreye ateş açıp, 'Geliyorum beyler' diyerek tabancayla intihar etti
Balkondan çevreye ateş açıp, 'Geliyorum beyler' diyerek tabancayla intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Destici Ömer Halisdemir Fahrettin Altun
Magazin Alişan Sezen Aksu Sevda Erginci Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Muslera Metin Oktay Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te, el freni çekilmeyen otomobilin çarptığı kadın öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 18:58:53. #1.16#

title