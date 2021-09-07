Gaziantep'te ekolojik yaşam ve çevre bilinci eğitimleri devam ediyor!
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Gaziantep'te ekolojik yaşam ve çevre bilinci eğitimleri devam ediyor!

Gaziantep'te ekolojik yaşam ve çevre bilinci eğitimleri devam ediyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Bu kapsamda Ekolojik Bina ve Atölye'de "Yaz Çocuk Atölyeleri" kapsamında 7-14 yaş grubu çocuklara ekolojiyi öğrenme imkânı sunan bireysel etkinlikler ve atölye çalışmaları eğitici ve keyifli bir şekilde nihayete erdirildi.

Böylelikle eğitimde yer alan çocuklar, hem çevreyi tanıma fırsatı bularak doğal yaşam kültürünü tecrübe etti hem de yeni dünya düzeninde yerini alacak çevreci modeller için güçlü bir hazırlık süreci geçirmiş oldu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı, "Telafide Ben de Varım" programı doğrultusunda eğitimlere katılım sağlayan çocuklara 8 farklı atölye çalışması yaptırıldı. Program sayesinde katılımcılar; doğayı nasıl korumaları gerektiğini, daha ekolojik ve temiz bir çevrede yaşayabilmeleri için neler yapmaları gerektiğini eğlenceli bir şekilde öğrendi.

Ekolojik Bina 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında da öğrencilere farklı ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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