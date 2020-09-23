Gaziantep'te ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
23.09.2020 12:59 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:02
Gaziantep'te ekmek arasına 69 gram metamfetamin gizleyen şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te ekmek arasına 69 gram metamfetamin gizleyen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda, Gümüştekin Mahallesi'nde bir kişinin ekmeğin arasına 69 gram metamfetamin sakladığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal