Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşeti
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Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşeti

Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşeti Kaza anında otomobilin çarptığı çınar ağacı kökünden söküldü Ehliyetsiz sürücü kazada açılan hava yastığı ile ölümden kurtuldu Gaziantep'in Nizip ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak refüjdeki çınar ağaçlarına çarptı.

21.07.2020 12:24 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:29

Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşeti

Kaza anında otomobilin çarptığı çınar ağacı kökünden söküldü

Ehliyetsiz sürücü kazada açılan hava yastığı ile ölümden kurtuldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak refüjdeki çınar ağaçlarına çarptı. Kaza anında bir çınar ağacı kökünden sökülürken, sürücü ise otomobilin açılan hava yastığı ile ölümden kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinden D400 karayolu istikametine seyreden B.C.O. idaresindeki 27 ABA 749 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Refüje çıkan otomobil, çınar ağaçlarına çarparak durabildi. Kaza anında bir çınar ağacı kökünden sökülürken, bir başka ağaç da hasar gördü. Feci kazada ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüyü ise otomobilin açılan hava yastığı kurtardı.

Kazanın ardından sürücü Nizip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen ağaç nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol ise aracın ve ağaçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan yaralı sürücünün durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşeti

Kaynak: İHA

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