Gaziantep'te, ehliyet sınavında 11 'joker' gözaltına alındı
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Gaziantep'te, ehliyet sınavında 11 'joker' gözaltına alındı

GAZİANTEP'te, dün düzenlenen ehliyet sınavına 'joker' olarak başkalarının yerine giren 11 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

05.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:09
Gaziantep'te, ehliyet sınavında 11 'joker' gözaltına alındı

'te, dün düzenlenen ehliyet sınavına 'joker' olarak başkalarının yerine giren 11 kişi, tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'te dün yapılan ehliyet sınavına, bazı adayların kendi yerlerine 'joker' olarak adlandırılan başka kişileri sokacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sınavlara başkalarının yerine girdiğini saptadığı 11 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
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