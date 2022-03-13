Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Atmaca - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi

GAZİANTEP'te sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.

GAZİANTEP'te sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 14 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, yaptığı paylaşımda, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

Gaziantep, Pazartesi, 14 Mart, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title