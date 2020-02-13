Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi
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Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

13.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:42
Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi

Valisi Davut Gül, kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.Gül, yaptığı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece kentte don ve buzlanma tehlikesi yaşanabileceğini belirtti.Bu kapsamda eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Gül, "14 Şubat Cuma günü Gaziantep il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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