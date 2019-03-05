Gaziantep'te Eğitim Yatırımları

Gaziantep'te Bilfen Okulları tarafından 96 derslikli eğitim yerleşkesi kurulacağı bildirildi.

Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, başarı ve deneyimlerini Türkiye'ye taşımak için yola çıktıklarını dile getirerek, Ankara, Kayseri, İskenderun, Antalya, İzmir ve Bursa'dan sonra Gaziantep'e yatırım yaptıklarını ifade etti.

Öztürk, 2019-2020 eğitim öğretim yılının en önemli yatırımını Gaziantep'e yaptıklarını belirterek, kentte gelecek eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek olan toplam 96 derslikli kampüste, farklı kademelerde yer alan fen ve genetik laboratuvarı, inovasyon atölyesi gibi çok sayıda aktiviteyle, öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, yenilikçi bir eğitim yaklaşımı sunulacağını aktardı.

Öztürk, kentte anaokulu, ilkokul, ortaokul, fen ve anadolu lisesi düzeyinde eğitim vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA