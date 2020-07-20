Gaziantep'te eczacı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Gaziantep'te eczacı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eczacı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te eczacı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
20.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:56

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eczacı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık eczacı Erhan B. ile avukatı katıldı.

Sanık Erhan B, ByLock kullanmadığını ve örgütün yayınlarına üye olmadığını, hakkında hiç tanık ifadesi bulunmadığını belirterek beraatini istedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirtip cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Erhan B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA

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