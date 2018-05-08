Gaziantep'te "E-ticaret Zirvesi"

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Türkiye'deki e-ticaretin yüzde 30-35 bandında büyüme potansiyeli olan bir sektör olduğunu bildirdi.

Erturan, Hepsiburada Ticari Grup tarafından Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen "E-ticaret Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, ticaretin, üretim ve ihracatın en önemli kentlerinden olan Gaziantep'teki iş ortaklarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep ve çevresinde yaklaşık 250 iş ortağıyla çalıştıklarını anlatan Erturan, zirve sayesinde daha fazla e-ticarete katılabilecek girişimcilerle tanışmayı hedeflediklerini vurguladı.

Dijitalleşmenin daha da gelişebilmesi için daha çok girişimci ve KOBİ'lere ihtiyaçlarının olduğunu belirten Erturan, hepsiburada.com olarak girişimci ve KOBİ'leri desteklemek yönünde misyonlarının olduğuna işaret etti.

Erturan, bu kapsamda Türkiye'nin çeşitli illerinde yaptıkları zirvenin 6'ncısını da Gaziantep'te hayata geçirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki e-ticarete baktığımızda yüzde 30-35 gibi büyüme potansiyeli olan bir sektör. Bu sebeple herkes kendi büyüme hedeflerine baktığında bu alandan uzak kalmamalı. Hepsiburada.com da bu anlamda sizlere destek olmak için burada. Türkiye'de bugün e-ticaretten alışveriş yapmak isteyen kişilerin yüzde 61'i hepsiburada.com üzerinden aramasını gerçekleştiriyor. Bu nedenle markanızın bilinirliğinin artması için çok önemli bir pazarlama platformuyuz. Biz ve bizimle çalışan iş ortaklarımızı bu anlamda farklı farklı konularda destekliyoruz. Biz pazar lideriyiz. Dolayısıyla biz sadece bir e-ticaret sitesi olmaktan farklı olarak Türkiye'de e-ticaret sektörünün de büyümesini sağlamak üzere bir misyonumuz var."

Bu konuda her türlü desteği sağlayacaklarını anlatan Erturan, e-ihracatın da güncel konularından birisi olduğunu, bu konuyu da çok önemsediklerini sözlerine ekledi.

Online satışta mobil erişim

Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan ise online ticaretin mobil ticarete dönüştüğüne işaret ederek, gelinen süreçte online satışların büyük çoğunluğunun mobil erişim sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Online ticaretin dünyadaki büyüme oranının yüzde 18 dolaylarında olduğunu, Türkiye'de ise yüzde 30-35 bandında bulunduğuna dikkati çeken Kızıltan, dünya ortalamasının 2 katı büyüyen online pazarlamanın ticaretin geleceği anlamını taşıdığını kaydetti.

Kızıltan, online ticaretin geleceğinin parlak olduğunu ve adeta işin daha yeni başladığını anımsatarak, "İşin çok ama çok başındayız. Şu an Türkiye'deki perakende ticaretin online kısmındaki payı yüzde 3-3,5 civarında. Bunun halen düşük olmasının nedeni de önündeki engeller. Bu engelleri kaldırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hangi sektörde olunursa olunsun e-ticaret ihmal edilmemesi gerektiğini aktaran Kızıltan, e-ticaret planlayan iş dünyasına şu önerilerde bulundu:

"İşe başlarken her gün onlarca ve yüzlerce sipariş gelecek diye bekleniyor ama genelde öyle olmuyor. Bu durumu şuna benzetiyorum; önünden hiç trafiğin geçmediği bir yerde çok güzel bir dükkan açmışsınız. Buraya müşterinin gelmesi için bazı çalışmalar yapılması gerekir. Bu da birden olmuyor. Bunun için zamana ihtiyacınız var. Trafiğin organik hale gelmesi için belki 1 yıllık efor sarfetmeniz gerekiyor. Bunu yaparken de diyoruz ki bir yandan da içerisine milyonlarca insanın girdiği AVM'ler var. Kendi mağazanızı açarken, bir de AVM'lerde şubeler açın. Yani e-ticaret sitelerine yönelin."

350 milyar liralık e-ihracat hedefi

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Genel Sekreteri Ömer Gürkan da sektörün büyümesini sağlamak ve gerekli yasal düzeneklerin oluşturulması için kurulan derneğin e-ticaretteki kaliteyi artırmaya da öncülük ettiğini vurguladı.

E-ihracatın önemine işaret eden Gürkan, "Ülkemizin 2023 hedefleri arasındaki e-ihracat hedefi 350 milyar liradır. Bu hedefe ulaşmak da siz değerli girişimci ve ticaret erbapları sayesinde olacaktır." dedi.

Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci ise kentteki girişimcilere fırsat tanınması konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, girişimci adaylarının e-ticaret olayını önemsemesi gerektiğini dile getirdi.