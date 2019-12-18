Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 kişi yakalandı
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Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 kişi yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

18.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:32
Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 kişi yakalandı

'in İslahiye ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipleri, ilçe merkezinde tefecilik yaptığı gerekçesiyle 35 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, dijital materyal, hesap döküm kağıtları, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 35 fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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