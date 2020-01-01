Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı

01.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:58

Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 40 bin 24 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde 8 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 40 bin 24 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA