Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 40 bin 24 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 40 bin 24 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde 8 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 40 bin 24 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.