Gaziantep'te düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kentte 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda "Terör örgütü FETÖ/PYD'ye üye olmak" suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.