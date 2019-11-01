Gaziantep'te düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

01.11.2019 22:00

Gaziantep'te terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kentte 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "Terör örgütü FETÖ/PYD'ye üye olmak" suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA