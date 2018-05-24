Gaziantep'te Duyarlı Polis Ödüllendirildi

Soluk borusuna yemek parçası kaçan vatandaşa ilk yardım müdahalesi yapan polis memuru, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman tarafından ödüllendirildi.

Edinilen bilgiye göre, 5 Mayıs 2018 günü Gaziantep Tüfekçi Yusuf Bulvarı üzerinde bulunan bir lokantada meydana gelen olayda yemek yiyen bir vatandaşın soluk borusuna yemek parçası kaçmış, olay esnasında başka bir masada yemek yiyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru M.Ş. şahsa müdahalede bulunmuştu. Polis memuru yaptığı ilk müdahale ile şahsın hayatını kurtarmıştı. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis memuru M.Ş.'yi makamında kabul ederek yapılan bu örnek ve duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür etti.

Karaduman, polis memurunu teşekkür belgesi ve hediye ile ödüllendirdi. - GAZİANTEP