Gaziantep'te Duvar Çöktü: 1 Ağır Yaralı
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Gaziantep'te Duvar Çöktü: 1 Ağır Yaralı

Gaziantep’te dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir fabrikanın istinat duvarı çöktü.

Gaziantep'te Duvar Çöktü: 1 Ağır Yaralı

Gaziantep'te dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir fabrikanın istinat duvarı çöktü. Olayda bir kişi ağır yaralanırken, enkaz altında olduğu tahmin edilen diğer kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Baştarla Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi 83101. Cadde'de bulunan bir makine fabrikasının istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan bir Suriyelinin ağır yaralı olarak enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, enkaz altında olduğu tahmin edilen bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor - GAZİANTEP

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