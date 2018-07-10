Gaziantep'te Durdurulan Bir Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polisler şüphe üzerinde durdurdukları bir araçta, uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliğine bağlı Narkotim ekipleri ilçedeki Şenyurt mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yaptı. Ekipler aramada 818 adet captagon hap, 0.50 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.Ö ve E.Ç isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan M.Ö tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.Ç'nin ise serbest bırakıldığı bildirildi. - GAZİANTEP