Gaziantep'te durdurulan araçta ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
17.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:25
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İslahiye yolunda yaptığı uygulamada şüphe üzerine B.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada araç içinde 4, araçta bulunan Ş.Ç. isimli kadının üst aramasında ise 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA