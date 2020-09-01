Gaziantep'te durdurulan araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
01.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:33
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolunun 4. kilometresinde şüphe üzerine M.K'nin kullandığı 46 AV 846 plakalı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.K, C.K. ve A.K'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA