Gaziantep'te durdurulan araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te durdurulan araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gaziantep'te durdurulan araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
01.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:33

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolunun 4. kilometresinde şüphe üzerine M.K'nin kullandığı 46 AV 846 plakalı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K, C.K. ve A.K'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Donald Trump Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Müjde Ar Wilma Elles Didem Soydan
Spor Caner Erkin Eddie Newton Sergen Yalçın Enner Valencia Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Eylül Adana Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gaziantep'te durdurulan araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 14:16:13. #1.14#
title