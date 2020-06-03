Gaziantep'te durağa sıkışan ve ağaçta mahsur kalan kediler kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te durağa sıkışan ve ağaçta mahsur kalan kediler kurtarıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dolmuş durağının reklam panosu bölümüne sıkışan kedi ile İslahiye ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Gaziantep'te durağa sıkışan ve ağaçta mahsur kalan kediler kurtarıldı
03.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:24

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dolmuş durağının reklam panosu bölümüne sıkışan kedi ile İslahiye ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Nizip Mustafa Kökmen Bulvarı üzerindeki dolmuş durağının reklam panosu bölümünde bir kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu Nizip Belediyesine bildirdi.

İhbar üzerine kedinin sıkıştığı bölgeye gelen ekipler, kediyi çıkardı.

Yavru kedi, bakımının yapılacağı birime götürüldü.

İslahiye

İslahiye Cumhuriyet Mahallesi'nde ise sokak köpeğinin kovaladığı kedi, kaçmak için İslahiye Orman İşletme Şefliği bahçesindeki ağaca tırmandı.

Kedinin iki gündür ağaçtan inemediğini fark eden vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliğinden yardım istedi.

Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak kediyi kurtardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Haber
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Haber
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra 'gazi' unvanını alabildi
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra "gazi" unvanını alabildi
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mehmet Çetin Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Birce Akalay Haldun Dormen Çağlar Çorumlu
Spor Ali Koç Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Rusya Haziran
Şu an buradasınız: Gaziantep'te durağa sıkışan ve ağaçta mahsur kalan kediler kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 13:24:28. #1.15#
title