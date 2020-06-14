Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayan araçta 1684 uyuşturucu hap ele geçirildi
Gaziantep'te kovalamaca sonucu yakalanan araçta 1684 uyuşturucu hap ele geçirildi.
14.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:08
Gaziantep'te kovalamaca sonucu yakalanan araçta 1684 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "dur" ihtarına uymayan otomobili takibe aldı.
Kovalamaca sonucu yakalanan araçta yapılan aramada, 1684 uyuşturucu hap ve 10 gram esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA