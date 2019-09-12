12.09.2019 18:47

Gaziantep'te dünyanın en büyük organik atık sergisi açıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Gastronomi Festivali etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük organik atık sergisi açıldı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfının işbirliğinde, düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) etkinlikleri kapsamında Gaziantep Sanat Merkezi'nde Zeynep Elbeyli'nin "Doğanın İki Yüzü" adlı sergisi açıldı. Gastronomi atıklarından oluşturulan çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunan sergi, dünyanın En Büyük Organik A(r)tık Sergisi olarak tarihe geçti. Dünyada ilk kez gastronomiyi sanatla buluşturan 387 çalışma, gastrosanat anlayışının fitilini ateşledi.

"Sanatın gücü çok önemli"

Serginin açış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başarı hikayesinin tek başına yazılamayacağını bildirerek, "Bu projenin dışında daha önce destekçilerimizle çok güzel işler başardık. Bugün, 40 ülkenin bütün gurme turizminin, gastronomiye dahil bütün profesyonellerin, bugün San Sebastin'da bugün Lyon'da, bugün Paris'te kim konuşuyorsa, onlar şimdi Gaziantep'te konuşuyor. Bizim bir iddiamız var dünyanın lezzet başkentiyiz. Dolayısıyla bu hedefimize ulaşabilmek için hızla ilerliyoruz. Hak ettiğimiz Anadolu'nun bu kültürel mirasını hem koruyarak kullanmamız hem de geleceğe taşımamız gerekiyor. Toprak bize emanet, güneş bize emanet, doğa bize emanet ve çocuklar bize emanet. Evren bize emanet. Ama bakıyoruz ki biz, bize emanet edilen dünyayı çok kötü kullanıyoruz ki, o kadar kötü kirletiyoruz ki İşte, o yüzden bu projenin destekçisi olmak çok önemliydi. Sanatın gücü çok önemli, sanatın birleştirici gücü olmak çok önemli. Sanat toplumdaki zihinleri açıyor. Toplumu bilinçlendiriyor. Sanat eserleriyle birlikte dünyaya; 'Ne olur gelin bu dünyayı koruyarak kullanalım, bu emanete sahip çıkalım, çocuklarımıza güzel bir dünya bırakalım' diyeceğiz. Yeşil fasulye, yosun, zambak, zencefil gibi hayatın önemli varlıklarının anavatanındayız. Bu büyük bir nimettir. O nedenle biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek bu coğrafyayı koruyarak kullanacağız. Artık maddelerin sanatla buluşmasıyla ortaya çıkan değerler bugün karşımızda yer alıyor. İlk önce GastroANTEP dedik, şimdi ise Gastrosanat diyoruz" dedi.

"Hedefim biberden takı yapmak"

Atıkları sanatla buluşturan sanatçı Zeynep Elbeyli ise hiçbir zaman vazgeçmeyi düşünmediği 5 yıllık çalışmanın ürünü olarak böylesi önemli bir sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Elbeyli, şunları aktardı:

"Bu sergi, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin bir parçası oldu. Çalışmalarımda, doğaya dikkat çekmek, insan olarak kendimizi bir kez daha sorgulamak istedim. Hiç değer vermediğimiz çöp dediğimiz, estetik değerlere sahip olan nesneleri gümüşle altınla buluşturmak istedim. Amacım. Düşünmek ve sorgulamaktı. Sergide 387 parça var, bunların bazıları parçaları birleştirerek bir tasarım oluşturdular. Benim nihai amacım bu sergiyi başka yerlerde de açmaktır. Bu eserleri satabilirsem gelirini bir sivil toplum kuruluşuna bağışlamayı düşünüyorum" diye konuştu.

Bir Antep biberini sekiz parçaya bölerek takı haline getirip, G-8 ülkelerinin First Ladylerinin boğazına takmayı hedeflediğini belirten Elbeyli, doğanın iki yüzünü sanatla dünyaya anlatmayı düşündüğünü söyledi. Konuşmaların ardından Başkan Şahin ve katılımcılar, sergiyi gezdi, Elbeyli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan çocuk atölyeleri çalışmalarından oluşturulan Gastrosanat Sergisi'yle Hakan Keleş'in Gastro İlistürasyon sergisi açıldı.

Kaynak: İHA