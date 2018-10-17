Gaziantep'te "Dünya Astronomi Günü"Nü Etkinliklerle Kutlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Dünya Astronomi Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından Tutulma Avcıları'nın katılımıyla Gaziantep Lisesi, Gülşen Batar Anadolu Lisesi, OSB Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi, Gaziantep Merkez Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte, astronomi ve tarih bilgileri ile güneş ve ay tutulmalarının dünya kültürleri üzerindeki etkileri anlatıldı.

Öğrencilerden büyük ilgi gören etkinlikte astrofotoğrafçı Kubilay Akdemir, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gezegenevi ve Bilim Merkezi tarafından organize edilen "Yıldızlara Safari" etkinliğinde ise gökyüzü meraklıları unutulmaz iki gün geçirdi.

Etkinlikte önce Gezegenevi ve Bilim Merkezinde arkeoastronomi, belgesel fotoğrafçılığı üzerine sunumlar yapılarak bilgiler verildi. Ardından, Rumkale'de gezegenler, yıldızlar ve Samanyolu gözlemi yapıldı.

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