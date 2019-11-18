18.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:02

Gaziantep'te 'Duman-8' operasyonu: 2 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'Duman-8' operasyonu kapsamında Gaziantep'te yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 2 bin 380 paket sigara, 2.450 gram nargile tütünü ile 2 bin 340 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'nin 81 ilinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve 43 İlçe KOM Grup Amirlikleri tarafından kaçak sigara satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak 'Duman-8' operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Gaziantep'te de çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda il merkezinde 20 adres, Nizip ilçesinde de 3 adrese olmak üzere toplamda 23 iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara, 2.450 gram gümrük kaçağı nargile tütünü, 2 bin 340 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda yakalanan 12 şüpheli şahsın yasal işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA