Gaziantep'te düğünlere Kovid-19 denetimi
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Gaziantep'te düğünlere Kovid-19 denetimi

Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düğün salonlarında polis ekipleri görevlendirilirken, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de tedbirleri denetledi.

Gaziantep'te düğünlere Kovid-19 denetimi
07.07.2020 23:35 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:56

Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düğün salonlarında polis ekipleri görevlendirilirken, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de tedbirleri denetledi.

Son günlerdeki Kovid-19 vaka artışıyla dikkati çeken kentte, Valilik koordinesinde kamu kurumları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Polis ekipleri de İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde vatandaşların bilinçlendirilmesi için yoğun çaba ortaya koydu, uyarıcı çok sayıda broşür kent genelinde dağıtıldı.

Normalleşme süreciyle beraber kentteki düğün salonları da kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlarken, Emniyet Müdürlüğü bu mekanlarda da tedbir aldı.

Hafta sonu yaklaşık 500, hafta içi ise 250 civarında polisle kentteki düğün salonlarında önlem alan ekipler, salgınla mücadele kapsamındaki kurallara uyulması noktasında denetim yaptı.

İl Emniyet Müdür Zeybek'ten inceleme

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de beraberindeki müdür yardımcılarıyla Şehitkamil ilçesindeki düğün salonlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Düğün salonlarında görevli polislerden bilgi alan ve mekanlardaki tedbirleri denetleyen Zeybek, çiftlere de mutluluklar diledi.

Zeybek, bir polis memurunun düğününe de katılarak, çiftin mutluluğuna ortak oldu.

İlçede düğün salonu işleten Hacı Ramazan Demir, Zeybek'in denetiminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, en kısa zamanda Kovid-19 salgınından kurtulmak istediklerini söyledi.

Salgından kurtulmak için herkesin gayret etmesi gerektiğini ifade eden Demir, "İnsanlarımızın birliği ve beraberliğiyle bu illet salgını başımızdan atarız. Düğün salonu işletmecisi olarak kendimi, müşterilerimi ve herkesi salgın konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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