Gaziantep'te düğünlerde "hijyen eğitimi sertifikalı" müzisyen dönemi başladı
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Gaziantep'te düğünlerde "hijyen eğitimi sertifikalı" müzisyen dönemi başladı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hijyen eğitiminin ardından sertifika verilen müzisyenler, düğünlerde kurallara uyulması noktasında önemli görev üstleniyor.

Gaziantep'te düğünlerde
25.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:44

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hijyen eğitiminin ardından sertifika verilen müzisyenler, düğünlerde kurallara uyulması noktasında önemli görev üstleniyor.

Kovid-19'la mücadelede sosyal mesafenin korunması, hijyene özen gösterilmesi ve maske takılması önem taşırken, düğün ve nişan törenleri de bu anlamda kurallara en çok uyulması gereken organizasyonlar arasında yer alıyor. Düğün, nişan gibi törenlerde alınacak tedbirler salgınla mücadelede etkili oluyor.

Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı ile Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) iş birliğinde düzenlenen eğitimle kentteki müzisyenlere temizlik ve hijyen eğitimi veriliyor.

Eğitime katılmayıp sertifika almayan müzisyenlerin düğünlerde çalışmasına İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca izin verilmiyor.

Gerekli sertifikalarını alan müzisyenler, bir yandan şarkılarını seslendirirken diğer yandan düğüne katılanlara maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve gelin ile damat dışında sahnede oynanmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

MÜZSAN Başkanı Ahmet Onurlu ve federasyon üyeleri de güvenlik güçleri ile düğünleri gezerek tedbirlerin uygulanmasına destekte bulunuyor.

"Türkiye'ye örnek olacak"

Ahmet Onurlu, AA muhabirine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla müzisyenlere verdikleri hijyen eğitiminin düğünlerde salgınla mücadele önemli rol oynayacağını söyledi.

Güvenlik güçlerinin de desteğiyle düğünlerde görev yapan müzisyenlerin hijyen eğitimi sertifikasına sahip olup olmadığını kontrol ettiklerini belirten Onurlu, bu kapsamda federasyon olarak denetmen ekipleri kurduklarını aktardı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün bu konuda duyarlı davrandığını vurgulayan Onurlu, şunları belirtti:

"Türkiye'deki bütün müzisyenlerimizin Kovid-19 ile ilgili bir eğitim alması gerekiyor. Köy ve mahalle düğünü gibi bütün düğünlerin takibini yapıyoruz. İnanıyoruz ki bu proje Türkiye'ye örnek olacak. İlk etapta 1270 müzisyen tespit ettik. İlk olarak 100 müzisyen eğitim verdik. Bu hafta da 240 kişiye eğitim verilecek. Hedefimiz bütün müzisyenlerimize bu eğitimi vermek. Biz denetimlerimizde tatlı dille uyarıyoruz. Halkın sağlığı işimizden çok daha önemli. Taşın altına elimizi koyacağız ve devletimize destek vereceğiz."

"Hijyen sertifikası yoksa düğünden men edeceğiz"

Türkiye'de 50 şubelerinin bulunduğunu anlatan MÜZSAN Başkanı Onurlu, "İnşallah aynı projeyi ve denetimleri bütün şubelerimizin hepsine uygulayacağız. Türkiye geneline projeyi yaymayı hedefliyoruz. Müzisyenlerimizi hijyen sertifikası yoksa düğünden men edeceğiz. Bu süreçte en çok yorulan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve valilerimiz. Biz de Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yardımcılarıyız ve onun emrindeyiz. Düğün sahipleri de müzisyenlerin çalışma izin belgesi yoksa tutmasın." ifadelerini kullandı.

Hijyen eğitimi alan müzisyen Murat Bilbay da düğünlerde sürekli katılımcılara uyarıda bulunduklarını belirterek, "Aldığımız eğitimle daha da bilinçlendik ve tedbirlerin uygulanmasını sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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