Gaziantep'te Düğüne Corona Virüs Cezası
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Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Gaziantep, 3. Sayfa

Gaziantep'te Düğüne Corona Virüs Cezası

Gaziantep'te, Covid-19 Salgını sebebiyle tedbir hükümlerine aykırı davranarak, sokakta düğün yapan şahıs hakkında işlem yapıldıGaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 22 Mart 2020 günü Selahaddin Eyyübi mahallesinde düğün yapıldığı ihbarı alındı.

23.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:56
Gaziantep'te Düğüne Corona Virüs Cezası

Gaziantep'te, Covid-19 Salgını sebebiyle tedbir hükümlerine aykırı davranarak, sokakta düğün yapan şahıs hakkında işlem yapıldı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 22 Mart 2020 günü Selahaddin Eyyübi mahallesinde düğün yapıldığı ihbarı alındı. Olay yerine giden Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, topluluğu dağıtarak, düğün sahibi hakkında gerekli işlem gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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