Gaziantep'te düğünde silah sıkan şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te düğünde silah sıkan şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düğünde silah sıkanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

09.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:28
Gaziantep'te düğünde silah sıkan şüpheli yakalandı

'in ilçesinde düğünde silah sıkanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fırat Mahallesi'nde bir düğünden havaya silah sıkıldığı ihbarını aldı.

Olay yerine gelen ekipler, düğünde havaya silah sıkan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ile 16 dolu ve 4 boş fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA
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