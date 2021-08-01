Gaziantep'te düğünde havaya ateş ederek bir kişinin ölmesine neden olan zanlı yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir düğünde ruhsatsız tabancayla rastgele havaya ateş açarak bir kişinin ölmesine, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.