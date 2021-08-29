Gaziantep'te düğünde havaya ateş açılması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı
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Gaziantep'te düğünde havaya ateş açılması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı

Gaziantep'te düğünde havaya ateş açılması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Çiftlik Mahallesi'ndeki düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya ateş açıldı.

Kurşunlar, M.Ö. ve N.Y'nin vücutlarına isabet etti.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunulduğu öğrenildi.

Jandarmanın havaya ateş açan kişi veya kişilerin yakalanması amacıyla çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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Gaziantep'te düğünde havaya ateş açılması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı - Haberler
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