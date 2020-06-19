Gaziantep'te düğün salonu çalışanlarına eğitim
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün salonlarındaki personele sosyal mesafe, servis ve hijyen eğitimi veriyor.
19.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:16
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün salonlarındaki personele sosyal mesafe, servis ve hijyen eğitimi veriyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gaziantep Düğün Salonları İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Kemal Şahin arasında imzalanan protokol kapsamında Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Nikah ve düğünlerde alınması gereken önlemler" hakkında bilgilendirilme faaliyetlerine başlandı.
Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonundaki eğitimlerde personele sosyal mesafe, servis ve hijyen eğitimleri verildi.
Kaynak: AA