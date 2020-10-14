Gaziantep'te drone destekli asayiş uygulaması
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Gaziantep'te drone destekli asayiş uygulaması

14.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:56
Gaziantep'te drone destekli asayiş uygulaması

Gaziantep'te drone destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Gaziantep'te drone destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde uygulama düzenledi.

Uygulamada, 67 araç ve 129 kişi üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde, 83 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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