Gaziantep'te Drift Festivali

Gaziantep'te bu yıl ilk kez düzenlenen modifiye araç Drift Festivali renkli görüntülere sahne olurken, izinsiz piste giren bir araç ise ortalığı birbirine kattı.

Gaziantep Otomobil Sporları Kulübü ve Şehitkamil Belediyesince "Trafik Hayattır Spor Sadece Pistlerde Yapılır" sloganıyla Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen festivale, çevre il ve ilçelerden yoğun katılım oldu. Programın başında modifiye araçlar vatandaşlara tanıtıldıktan sonra profesyonel drift araçlarının gösterisiyle başladı. Birbirinden ilginç renk ve modellerdeki araçlar, kilometrelerce uzunluğundaki pistte gösterilerini sergiledi. Gösterilerin son bölümünde piste izinsiz giren bir otomobil ise ortalığı birbirine kattı. Adı belirlenemeyen otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istendi. Otomobili görünce şaşıran vatandaşlar bu kez ise sürücünün gözaltına alınma çabası nedeniyle polis ve görevlilere tepki gösterdi. Karışan pist, sürücünün serbest bırakılmasıyla normale dönerken, bir görevlinin otomobili pistin dışına çıkarmasıyla gösteri kaldığı yerden devam etti.

Modifiye Drift araç sürücülerinden Abbas Çimen, festival için Gaziantep'e geldiklerini belirterek, "Gaziantep'e ilk kez geldik müthiş bir seyirci var bu yüzden çok mutluyuz. Drift sporunu daha iyi daha profesyonel nasıl yaparızın çabası içerisindeyiz. Bu sporu Türkiye'de daha geniş kitlelere ulaştırma hedefindeyiz" diye konuştu.

Diğer sürücüler de festivalin gelenekselleşmesini istedi.

Renkli görüntülere sahne olan festivalin sonunda ise piste inen drift severler, araçların önünde pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP