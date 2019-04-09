Gaziantep'te dolu ve sağanak sele neden oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle birçok evi su basarken, 2 fabrikanın da duvarları yıkıldı, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ise öldü.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Kızılca Kent Mahallesi'nde 2 fabrikanın duvarları yağışa dayanamayarak yıkılırken makineler zarar gördü. Yükselen Nizip Çayı çevresindeki hayvan ahırları ise su altında kaldı. Çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan öldü. Yolların göle döndüğü ilçede 3 araç sele kapıldı. Gaziantep- Nizip yolu da sel sularından etkilendi ve yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.

Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda kaza meydana gelirken, ilçenin büyük kısmında elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: DHA