Gaziantep'te dolandırıcılık ve otodan hırsızlık
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Gaziantep'te dolandırıcılık ve otodan hırsızlık

09.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:48
Gaziantep'te dolandırıcılık ve otodan hırsızlık

Gaziantep'te 6 farklı dolandırıcılık ve otodan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 6 farklı dolandırıcılık ve otodan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı.

Ekipler, Şahinbey ilçesinde PTT ve banka ATM'lerinde para çekme ve para gönderme konusunda özellikle yaşlı vatandaşlara yardımcı olma bahanesiyle vatandaşların paralarını kendi hesabına havale ederek 6 farklı dolandırıcılık ve otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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