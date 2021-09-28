Gaziantep'te dolandırıcılık ve hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te dolandırıcılık ve hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te dolandırıcılık ve hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te fuhuş yapma bahanesiyle dolandırıcılık ve hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te fuhuş yapma bahanesiyle dolandırıcılık ve hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası otobüs terminali çevresinde vatandaşları fuhuş yapma bahanesiyle dolandırdıkları ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi tespit etti.

Kent merkezinde 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri savcılık işleminin ardından, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir şüpheliye ise ev hapsi verildi.

Bazı zanlıların nüfusuna kayıtlı 9 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurum bakımına alındı.

Gaziantep'te dolandırıcılık ve hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te dolandırıcılık ve hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te dolandırıcılık ve hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy
Spor Stefan Kuntz Lionel Messi Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep'te dolandırıcılık ve hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 16:46:52. #1.11#