Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonu

Siirt'ten Gaziantep'e hayvan satın almak için gelen kişiyi 245 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Siirt'in Kurtalan ilçesinden hayvan satın almak için Gaziantep'e gelen vatandaşı, üçüncü şahıslara ait olan hayvanları kendi hayvanları gibi gösterip satma bahanesiyle 245 bin lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen E.Ö, M.S, İ.T. ve İ.D. Gaziantep'te, A.R.B. ise Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada ele geçirilen 33 bin 500 lira dolandırılan kişiye teslim edilirken, zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olayla bağlantılı oldukları belirlenen firari şüpheliler A.D, M.A.D, H.D, N.İ, D.K. ve A.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.