Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonu

Gaziantep'te 7 dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 7 farklı dolandırıcılık suçundan hakkında arama kararı çıkarılan Kasım Ç'nin bulunduğu adresi tespit etti.



Ekipler tarafından adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.



Kasım Ç'nin, internet üzerinden temel gıda malzemesi satan firmalara ulaşıp onlardan ürün satın aldığı ve parasını daha sonra ödeyeceğini söyleyerek firmaları dolandırdığı belirlendi.



Bu yöntemle son bir yılda çok sayıda firmayı dolandıran zanlının, 128 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.