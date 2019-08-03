Gaziantep'te doktora darp iddiası

Gaziantep'te doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen M.P, doktor S.M'den kendisine istediği ilacı yazmasını istedi.

S.M'nin söz konusu ilacın uzman hekim tarafından yazılması gerektiğini ve kendisinin yazamadığını söylemesi üzerine M.P, doktora önce sözlü saldırıda bulundu ardından darbederek hastanedeki tıbbı cihazlara zarar verdi.

Doktor hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli M.P. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA