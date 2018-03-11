Gaziantep'te Doğal Yaşam Pazarı açıldı.

Kentteki kadın girişimcilerin yaptığı el emeği göz nuru ürünlerle, yiyeceklerin satışa sunulacağı pazarın açılışı Kavaklık Mahallesi Hayri Tütüncüler Parkı içerisinde gerçekleştirildi.

Her pazar açılacak Doğal Yaşam Pazarı, hanımlara ürünlerini pazarlama fırsatı sunacak.

Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'e hizmet için yola çıktıklarını söyledi.

Mahallede pazar yerine ulaşmakta sorun yaşandığı yönünde talepler geldiğini anlatan Şahin, "Bu şekilde hafta içi hem otopark ihtiyacını giderecek, hem gerektiğinde pazara dönüşecek yeni bir sistemi Gaziantep'te yalnızca Kavaklık için kurduk. Kadınlarımız için bir kadın Belediye Başkanı olarak hem köyden gelen organik ürünlerin burada halkımızla, şehirle buluştuğu, hem hanımların el emeğinin ekonomiye kazandırıldığı özgün bir çalışmanın açılışını yapıyoruz. Yıllardır hep 8 Mart'larda AVM'lerin içerisinde yılda veya ayda bir defa yaptığımız çalışmayı artık haftada bire dönüştürüyoruz." dedi.

Ailenin huzuru ve mutluluğu için çalıştıklarını dile getiren Şahin, hanımların el emeğinin ekonomiye katılmış olacağını kaydetti.

Şahin, "Güçlü birey, güçlü aile, güçlü millet, güçlü toplum, güçlü Gaziantep ve güçlü Türkiye için güçlü kadınlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Funda Suran da 2 yıldır kentte bir alışveriş merkezinde ayda bir pazar açıldığını ve bu ürünlerin burada satılmaya çalışıldığını dile getirerek, "Sayın Başkanımızdan bir talebimiz oldu. Sürekli bir yerimiz olsun, kadınlarımıza bir desteğimiz olsun, istedik. Bizi kırmadı. Kendisinin desteği sonucunda bugün buradayız ve mutluyuz. Ekonomiye katılan kadınlarımızın burada inşallah güzel sonuçlar elde ederek ailelerine destek olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Pazarda 125 stant yer aldı.