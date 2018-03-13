Gaziantep'te Doğal Meyve Suyu Tercih Ediliyor

Gaziantep'te havaların ısınması ve insanların su kaybetmeleri doğal içeceklere ilgiyi arttırıyor.

Su ve vitamin kaybı eksikliğini gün içerisinde gidermek isteyen vatandaşlar, özellikle el yapımı doğal sıkma meyve sularını tercih ediyor.

Gaziantep'te baharın gelmesiyle tüketilen portakal, limon ve nar suyu gibi doğal içecekler yoğun ilgi görüyor. Vatandaşların adeta doğal antibiyotik diye tabir ettiği meyve sularının satışını yapan işyerleri ise gün içerisinde satışlarında artış olduğu ve bazı vatandaşların meyve sularını tercih ettiğini söyledi.

Doğal içecek satan işyerine gelen vatandaşlardan Mert Ali," İş çıkışı sürekli buraya gelip portakal suyu içiyorum. Hem doğal oluyor hem de vitamin verdiği için enerjimi yükseltiyor. Özellikle bu içeceklerin bizim yanımızda sıkılması tercih etmemize neden oluyor" diye konuştu. - GAZİANTEP