Gaziantep'te doğa harikası Köklüce Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde yer alan doğa harikası Köklüce Kanyonu, keşfedilmeyi bekliyor.

Kent merkezine 77 kilometre uzaklıkta bulunan ve dağcılara tırmanış imkanı sunmasıyla ideal bir kanyon olan bölge, doğa meraklılarını bekliyor.

Kanyon yakınlarındaki kırsal Köklüce Mahallesi sakini Şıh Mehmet Bilekçi, Araban ilçesinin tarıma dayalı ekonomisinin olduğunu ancak turizmle de anılmak istediklerini belirterek, "Kanyonunun turizme kazandırılması ile birlikte bölge ve ilçeye bir canlılık geleceğini düşünüyorum. Her şeyden önemlisinin de tarımdan sonra bölge ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağına hem de ilçemizin tanıtımını sağlayacak olan çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama